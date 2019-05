En una entrevista brindada a la revista española Marca en noviembre de aquel año, Silva detalló como fue el momento en el que se enteró que le habían quitado la pierna: "Estaba solo, y como yo iba con dos amigos en el momento del accidente, pensé que estaba en la casa de uno de ellos. Pero he ido muchas veces a esa casa y la casa no era de esa manera, ni tenía esas camas. Me preocupé un poco y me bajé de la cama para ver dónde estaba. Gracias a Dios bajé con el pie izquierdo, cosa que nunca hago. Me puse la zapatilla izquierda y cuando me fui a poner la derecha me pregunté que pasaba que no enganchaba la zapatilla. Ahí miré y me di cuenta que me faltaba algo. Entonces vi una ambulancia por la ventana, que estaba abierta. Ahí me di cuenta de que había tenido un accidente. No me había percatado hasta ese momento".