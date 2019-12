Todos lo miran, pero el pibe no quiere sobresalir. Se nota que no desea demostrar ni generar ovaciones. Y por eso sólo se apega a los fundamentos del juego, a cómo lo siente. A cómo juega LeBron, quien seguramente ha repetido estos consejos durante años. Cuando llega la doble marca, la pasa. Cuando debe tirar, lo hace. Y cuando hay que defender, se arremanga. Cuando hay un conflicto, como le pasó en partidos anteriores, tranquiliza al compañero. Y cuando la gente toma partido por el rival y él recibe cánticos de “sobrevalorado”, como también le ha pasado, se muestra impávido, sin responder ni, aparentemente, ponerse nervioso. No es casualidad ver el comportamiento de Bronny. El chico aprendió del mejor de todos, pero de la mejor forma. No parece ser de esos pibes modernos que quieren mostrarse, anotar muchos puntos y salir en redes sociales. Está claro, cuando se lo ve jugar, que prefiere hacerlo de la manera correcta. No hay dudas que allí está la mano de su padre. Y también de su propia esencia. Un chico al que tal vez le gustaría pasar inadvertido pero sabe que no puede. Y no reniega de eso. Se la banca bien y juega a su deporte favorito, sin pensar si algún día será como su padre. “Bronny trabaja duro y juega para sus compañeros. Seguramente cometerá errores como cualquier otro chico, pero estará siempre listo y entrenará muy bien. Será alguien a quien no le importe el ránking ni los números. Lo único que buscará será el éxito de su equipo. Eso se los puedo asegurar”, sentencia LeBron. Y Bronny lo hace quedar bien en la cancha.