“Hola a todos. Luego de siete u ocho meses de silencio en las redes sociales y en el mundo, quiero compartir con ustedes lo que me pasó: me diagnosticaron cáncer”, escribió la ex tenista, retirada en el 2018. Luego, recalcó: “Hice quimioterapia, peleé una dura batalla y sigo respirando. Gané la pelea y estoy de vuelta en acción”.