Antes de cerrar el tema, un periodista le repreguntó: “No es habitual verlo así a Messi ¿Fue muy duro lo que ha pasado?”... “¿Muy duro?”, le contestó Moreno con cierto tono de ironía: “No sé, quizás todavía no había metido el hattrick y estaba un poco tenso... No hay que darle más importancia de la que tiene. No me pareció falta, le dije al árbitro que no lo había tocado y él se molestó. Si hubiera pasado con cualquier otro jugador no hubiera tenido esta repercusión”, concluyó.