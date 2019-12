No faltan quienes opinan que el inglés entrará atemorizado luego del catastrófico resultado previo y hasta su propio promotor ha mandado construir un pequeño recinto “anti-pánico” en caso que Joshua sufra un imprevisto ataque de nervios antes de encaminarse hacia el ring (algo que no todos tomaron en serio). El ahora tan cuestionado ex campeón, quizás harto de los rumores, esta semana dijo enfáticamente: “No hay miedo en mi corazón, ni en mis ojos, ni en mi mente”. Lo cierto es que le resultará imperativo moverse con mayor autoridad y aprovechar su mayor altura y alcance de brazos. Pero más que nada motivarse para ¨hacer el gasto¨, factor que también había sido centro de críticas en sus peleas con Parker y Povetkin. Dejar que Ruiz se le meta en la guardia y entre a repartir golpes con su reconocida velocidad y precisión puede derivar en una definición por la vía rápida. Claro que la especulación de KO vale para ambas partes. Un descuido también puede ser fatal para el actual monarca. No por nada el propio entrenador de Ruiz considera importantísimo que su pupilo no exagere la confianza en sí mismo a fin de evitar algún contratiempo.