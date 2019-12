Se trata de un merecido descanso para Biles, que el pasado mes de octubre descolló en el Mundial de Gimnasia que se desarrolló en Stuttgart, Alemania. No solo patentó dos temerarios ejercicios en los All- Around, sino que se convirtió en la mayor ganadora de medallas en la historia en ese tipo de competencias. En total, suma 25 preseas, de las cuales 19 son de oro.