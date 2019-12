Son 30 los futbolistas nominados al premio y Cristiano Ronaldo, campeón de la última Serie A de Italia con la Juventus, quedaría sorpresivamente relegado. Según el documento que está rondando en las redes sociales, el portugués recién aparece en el cuarto escalón, con 133 puntos. De hecho, en la Vecchia Signora aseguran que no viajará a la gala; tal vez un síntoma de su disconformidad. Lo mismo ocurrió en el evento de The Best; en ese momento prefirió quedarse en su hogar recuperándose de una dolencia.