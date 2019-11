Redknapp, que fue campeón de la Copa Intertoto 1999 como entrenador del West Ham, fue tajante a la hora de afirmar quién es el mejor de los dos futbolistas: “Yo soy de Ronaldo sobre Messi. Me encantan los dos, pero soy de Ronaldo. Están él, Maradona, Pelé, George Best, que fue un genio. Soy un gran admirador de George Best, pero miras a Ronaldo, lo que ha hecho en el escenario mundial... ha ganado todo y es simplemente increíble”.