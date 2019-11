En las imágenes que mostró la televisión se lo pudo observar a la Pulga mandando a callar en reiteradas oportunidades al entrenador rival, quien en conferencia de prensa explicó lo sucedido dentro del campo. “Sólo me quejé porque suponía que debía recibir la tarjeta. Me dijo que me callara; luego le dije que se callara. Y se acabó. No quiero responder esto para no generar situaciones. Si no ponés a un gran árbitro, te costará... Pero es una situación de juego. Argentina anotó, pero eso debió ser sancionado con tarjeta y tuve razón en quejarme”, esbozó.