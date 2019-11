Su apodo Guaje (niño, en asturiano) le encanta. “Me lo pusieron cuando llegué al Sporting B. Supongo que era por revoltoso, más que por ser de Tuillia. Siempre lo he llevado con orgullo por los recuerdos tan positivos que me trae de Mareo –la escuela de fútbol del Sporting de Gijón- y de aquellos años. Me gusta que en los medios me llamen Guaje porque es como una seña de identidad, una denominación de origen muy personal”, suele decir.