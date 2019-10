Y así como en su autobiografía Andrés Iniesta cuenta lo que sufrió en aquellos primeros días cuando era un niño y sus padres no llegaban a visitarlo porque se les quedó el coche en la ruta, Pedro Rodríguez, ahora en el Chelsea, y que llegó a La Masía con 16 años desde Islas Canarias, es muy crudo en su recuerdo: “Te desesperas, lloras. Es duro porque no tienes a nadie cerca para contarle tus problemas. Sí que tienes gente, mucha gente que trabaja en el club, compañeros del equipo que te pueden ayudar pero en ese momento a lo mejor necesitas a alguien más cercano de tu familia, a tus padres y cuando los tienes cuesta decirles todo de ese modo, es todo más frío y encima no pegas con los chicos de tu edad porque ya no estás con las cosas que les interesan a ellos. Todo para nosotros pasa muy rápido, los jugadores ya tienen novia desde muy jóvenes, tienes hijos rápido, maduramos antes y lo vivimos todo con una intensidad y velocidad inusual”.