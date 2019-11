El defensor remarcó que este accionar no lo puede llevar adelante dentro del plano de las competencias europeas a nivel clubes. “En la Champions League no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros, que por admiración, comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar a nuestro lado estábamos en desventaja”, expresó el zaguero.