El rosarino miró para el banco de suplentes del equipo brasileño y cuando comprendió que Tite estaba pidiendo una amarilla para él por haber simulado no dudó en cruzarlo. Las cámaras del medio brasileño Globo Esporte tomaron cuando le hizo varios gestos indicándole que debía hacer silencio. “Sólo me quejé porque suponía que debía recibir la tarjeta. Me dijo que me callara; luego le dije que se callara. Y se acabó. No quiero responder esto para no generar situaciones. Si no ponés a un gran árbitro, te costará... Pero es una situación de juego. Argentina anotó, pero eso debió ser sancionado con tarjeta y tuve razón en quejarme”, expresó el líder deportivo de la Verdeamarelha.