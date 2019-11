“Cuando íbamos a empatar ellos hicieron el segundo gol... Ellos no fueron superiores, fue parecido al partido que ganaron 3-1 en México. Voy a bancar a los jugadores, el único culpable soy yo, si me equivoqué en algunos cambios.. pero no me equivoqué en los cambios, porque de los dos delanteros que puse uno erró dos goles que normalmente se hacen. No soy de culpar a los jugadores, no soy. Así que si viene por ahí lo tuyo no voy a responder”, fue la primera respuesta que lanzó el Tolo Gallego en la conferencia de prensa, dejando en claro su postura.