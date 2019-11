“No hay problema con Cristiano, por el contrario, le agradezco porque jugó en condiciones imperfectas y luego lo reemplacé porque no estaba bien. Lo importante es que estuvo disponible. Si se enoja cuando sale, esto es parte del juego. En el último mes también tuvo un pequeño problema en la rodilla: hace un mes recibió un golpe y tiene un pequeño resentimiento que le causa dolor en las pantorrillas y los aductores, no puede entrenar tanto”, explicó Sarri.