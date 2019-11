Ese equipo alemán, campeón del mundo, aún no contaba con ningún jugador proveniente de la llamada Alemania Democrática (RDA), y el gran desafío para el sucesor de Beckenbauer, que dejaba el cargo tras dos finales consecutivas (México 1986 e Italia 1990), el ex zaguero internacional y ex compañero del Kaiser, Berti Vogts, era integrar a las nuevas figuras provenientes de la “Oderliga”, la liga de lo que había sido la otra Alemania.