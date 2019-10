Querido Patrick Day, nunca quise que esto te pasara. Lo que siempre quise fue ganar. Si pudiera volver atrás, haría todo para que esto no sucediera. Repito la pelea una y otra vez en mi cabeza y pienso qué pasaría si esto nunca hubiese pasado y por qué te sucedió a ti. No puedo dejar de pensar en eso. Recé muchas veces y derramé muchas lágrimas porque no podría imaginarme cómo se sentirían mis familiares y amigos...