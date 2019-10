"Para mí no representa un reto pelear contra alguien de la UFC; pero si representa un negocio ¿por qué no? No se le está mintiendo a la gente. Es algo que no representa un reto y seguramente no será lo que la gente espera, por eso mismo digo que es un negocio. Así es (sería una pelea de las que se tachan de fraude), porque no es lo mismo ser un peleador de la UFC a un boxeador”, dijo a TUDN “El Canelo”.