Después de utilizar el celular para sacarse una selfie mientras castigaba al irlandés, el árbitro Dan Miragliotta lo separó y le quitó un punto. De poco sirvió ya que la pelea estuvo lejos de llegar a las tarjetas. “Soy un showman, todo el mundo sabe eso, no me importa lo que haya dicho y espero que no vuelva a arbitrar mis combates”, consideró Page.