Luego del partido, Formella escribió un emotivo comunicado en las redes sociales: "Muchos me preguntaron por qué 'celebré' de esa forma. Las últimas semanas fueron muy duras para mí y mi familia. Mi padre tenía cáncer. Tres horas antes del partido me enteré que había fallecido. Intenté no mostrar a nadie que algo andaba mal, me mantuve enfocado en el juego e hice mi trabajo lo mejor que pude pero después que anote el gol no puede contener le emoción y empecé a llorar."