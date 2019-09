Luego de la confirmación del combate, el ruso brindó algunas entrevistas en las que aseguró que quiere volver a pelear con McGregor, pero en esta ocasión no en el ámbito deportivo. "Esto nunca acabará. Nunca. Si nos vemos en cualquier sitio, vamos a pelear. No importa si uno va a la cárcel. No tengo miedo de eso. Si alguien tiene que ir a la cárcel, va a ser ellos. Irán al hospital y nosotros iremos a la policía", dijo con respecto a la enemistad que existe entre su equipo y el del ex luchador irlandés.