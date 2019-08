"Con Ansu he estado muy poco, pero no me ha sorprendido nada de lo que hizo el domingo y de lo que pueda hacer. Es desparpajo puro, anarquía total en el su juego, hay que darle libertad y no encorsetarlo en una banda y prohibirle que vaya a los pasillos interiores. No tengo ninguna duda de que logrará lo que se proponga, es un asesino del área, es uno de mis reyes, tiene madera de campeón. Yo estoy muy agradecido a Valverde y es una lastima que no pueda estar con nosotros mañana", dijo Víctor Valdés, entrenador de uno de los equipos filiales, en conferencia de prensa este lunes.