Con respecto al cambio radical que sufrió su vida desde el "flechazo" que sintió por Ronaldo, la modelo explicó que a pesar de la importancia que tiene el dinero, éste no es vital: "Mi papá murió hace algunos meses luego de una larga enfermedad. Ahí me dí cuenta la importancia que realmente tiene la salud. Ese es el mayor lujo. Sin salud no somos nada. Lo que me da más tranquilidad y felicidad es saber que en ese sentido estamos bien".