El ex seleccionado mexicano ganó las elecciones en medio de la polémica, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara por unanimidad la anulación del proceso electoral en Coyoacán, al considerar que no se había acreditado que la violencia política de género contra la candidata de Morena, María Rojo, hubiera sido responsabilidad del entonces candidato del PRD-PAN-MC. Con apenas unos meses al frente de la alcaldía, Negrete ha tenido que lidiar con sus opositores y con el estigma de ser un ex deportista y por ende, no estar preparado como otros políticos de mayor recorrido.