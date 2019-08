Finalmente, y tras el vínculo que tiene con el cultivo de canabbis, Tyson afirmó que preferiría consumir marihuana antes que los calmantes convencionales: "Solía usar esas pastillas, todo eso para el dolor y casi me vuelvo loco. Era como un zombie, dejé de usarlas y usaba cocaína. Después dejé todo y empecé a fumar marihuana y me limpié. Así fue como empece a vivir una mejor vida. Ya no uso calmantes y no sufro con el dolor".