‘Padilla’ muestra su primer tráiler oficial y calienta motores para su estreno en 2027

El largometraje protagonizado por Cuba Gooding Jr. presentó el primer adelanto oficial relatando la historia de José Prudencio Padilla - crédito Valencia Producciones FX/YouTube

La película Padilla ya tiene tráiler oficial y la Armada Nacional lo presentó en el Club Naval de Antares, en Bogotá, el pasado viernes 10 de julio.

El largometraje, que generó polémica durante su realización debido a la financiación que tuvo por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de más de 8 mil millones de pesos, fue anunciado en diciembre de 2025 y recrea la vida del almirante José Prudencio Padilla, célebre por comandar el decisivo triunfo en la batalla naval del Lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, decisiva para la independencia de Venezuela.

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Cuba Gooding Jr. fue el elegido para protgonizar al almirante José Prudencio Padilla en el largometraje - crédito Valencia Producciones

El filme tiene como protagonista al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., e incluye a un reparto de colombianos compuesta por Carolina Guerra, Indira Serrano, Mario Ruiz, Lucho Velasco, Gustavo Angarita, Julián Zuluaga y Cristian Gamero.

La cinta se realizó entre la Armada Nacional, MinTIC, Inravisión Sistema de Medios Públicos y Valencia Producciones VFX, y fue rodada en municipios de Boyacá y en regiones como Cundinamarca y Bolívar. Antes de su estreno en Colombia en 2027, será presentada en festivales internacionales.

La controversia alrededor de la realización de Padilla también incluyó rumores sobre una supuesta orden del presidente Gustavo Petro sobre su participación con una breve aparición especial. La producción forma parte de un esfuerzo por exaltar la memoria del almirante que fue decretado por el Congreso en 2022.

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La inversión del Gobierno Petro a la realización de 'Padilla' alcanzó los 8.000 millones de pesos - crédito Valencia Producciones

Durante el acto de lanzamiento se rindió homenaje a José Prudencio Padilla con un minuto de silencio y una calle de honor con uniformes históricos usados en la producción. La película trabajó con aproximadamente 120 proveedores y generó cerca de 200 empleos directos y 1.500 puestos de trabajo indirectos, según lo reportado por la producción.

Productores de ‘Padilla’ hablaron del papel del Gobierno Petro en la realización del filme

Esta fue la fotografía que compartió el presidente Petro en su perfil de Instagram el mismo jueves 5 de marzo de 2026, día en que se formó la polémica por su aparición como extra en la película de homenaje al almirante José Prudencio Padilla - crédito @gustavopetrourrego/IG

El equipo a cargo de la película Padilla rechazó que el proyecto sea un encargo gubernamental, y afirma que se trata de una iniciativa de Valencia Producciones, que lleva casi siete años desarrollando esta historia.

Según dio a conocer Andrés Valencia, director del largometraje en entrevista con Infobae Colombia en marzo de 2026, el comentado cameo del presidente Petro surgió por una solicitud desde Presidencia, mientras que la cinta se proyecta como una obra internacional, pese a que casi todo su elenco y equipo técnico es colombiano.

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La producción de Padilla enfrentó la dificultad de rodar en el mar y la necesidad de sumar inversión privada. “Nosotros venimos trabajando ya hace casi siete años, yo creo. Es un proyecto extremadamente costoso por el tipo de producción, porque realizar películas en el mar, con barcos, resulta muy difícil y costoso. Muchas empresas no se atreven porque suele ser casi imposible hacerlas realidad”, explicó Valencia a este medio.

El productor relató que durante los primeros años buscaron respaldo estatal, pero el apoyo llegó solo con el actual gobierno. “Se gestionó con varios ministros anteriores y no se lograba el apoyo, porque siempre había otros proyectos en curso. Hasta que el año pasado, la ministra Carina conoció el proyecto, se apasionó y buscó la manera. Ella dijo: ‘Yo quiero hacer esta película, quiero que el mundo entero sepa qué hizo Padilla’”, recordó Valencia.

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Yesenia Valencia, productora ejecutiva, detalló en Infobae Colombia cómo surgió la participación presidencial: “A mí, que soy la productora ejecutiva, me dijeron que el presidente iba a ir a ver la película, que iría a la grabación porque estábamos cerquita, en el Palacio de San Carlos. Después me dijeron que quiere hacer un cameo”.

Valencia explicó que la logística fue complicada por el protocolo de seguridad que acompaña a Petro. “Era un día muy complicado, teníamos muchos extras en una escena de fiesta. Pregunté si hablaban en serio y me dijeron que sí. Tocó vestirlo, maquillarlo y lo metimos dentro de la fiesta como un extra más. Hizo un extra de unos segundos”, relató.

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