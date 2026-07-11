EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.
Las lluvias que azotaron el sur de la Ciudad de México la tarde-noche del 8 de julio dejaron a la alcaldía Tlalpan bajo el agua: corrientes de gran intensidad bajaron desde calles con pendiente y desembocaron directamente sobre Avenida Insurgentes Sur y la Calzada de Tlalpan, generando encharcamientos que paralizaron el tránsito vehicular en toda la zona.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 11 de julio señala que una circulación ciclónica, junto con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de las ondas tropicales núm. 17 y 18, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional. Se prevén lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones.
En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país. La onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, además de extenderse hacia Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.
Pronóstico de lluvias en México:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte, este y sur) y Oaxaca (este y sureste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Veracruz (sur) y Tabasco (centro y sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Guerrero (oeste, centro y este), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.