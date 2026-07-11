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EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:03 hsHoy

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 11 de julio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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06:01 hsHoy

Tlalpan bajo el agua, intensas lluvias causaron corrientes peligrosas al sur de la CDMX

El sur de la capital registró encharcamientos en avenidas principales, con operativos de Bomberos y cortes viales en Circuito Fuentes del Pedregal y Fuente de los Molinos. Se recomienda circular por Anillo Periférico

Calles de una zona urbana quedan cubiertas por el agua de intensas lluvias, afectando el tránsito vehicular y las fachadas de los edificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Calles de una zona urbana quedan cubiertas por el agua de intensas lluvias, afectando el tránsito vehicular y las fachadas de los edificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias que azotaron el sur de la Ciudad de México la tarde-noche del 8 de julio dejaron a la alcaldía Tlalpan bajo el agua: corrientes de gran intensidad bajaron desde calles con pendiente y desembocaron directamente sobre Avenida Insurgentes Sur y la Calzada de Tlalpan, generando encharcamientos que paralizaron el tránsito vehicular en toda la zona.

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06:01 hsHoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 11 de julio señala que una circulación ciclónica, junto con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de las ondas tropicales núm. 17 y 18, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional. Se prevén lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país. La onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, además de extenderse hacia Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Pronóstico de lluvias en México:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte, este y sur) y Oaxaca (este y sureste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Veracruz (sur) y Tabasco (centro y sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Guerrero (oeste, centro y este), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
(redes sociales)

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