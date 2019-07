"Después de cuatro años en Levante ya no soy una desconocida; cuando llegué a España sí tenía que demostrar y me lo hacía sentir la gente, tenía una trayectoria en México, pero en Europa no era conocida. Desde que llegué he buscado dejar huella, ahora que voy a este nuevo reto sé que me conocen y hay expectativas grandes hacía mí. Me quiero consolidar, buscar ser titular paso a paso, primero es ganarme la titularidad, después marcar goles", manifestó la jugadora azteca.