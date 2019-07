"Las relaciones tienen que ser a largo plazo, el músculo a nivel mundial lo tenemos. Pero necesitamos aprobaciones de diseño, que nos proporcionen las tallas, no parece pero hay un trabajo enorme. Un equipo se comunica con cada Federación y eso no sería posible si no lo permite el Comité, es un reto, hay mucha gente de logística, de importaciones, pero si no hay planeación de seis meses no funciona", explicó a Infobae México Juan Francisco Jardel Alonso, director de Li-Ning México.