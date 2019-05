"Cuando llegué aquí, el presidente de la Federación me dijo que sí estaba inscrito, cuando terminó la junta fui y pagué mi dinero de la inscripción y me lo recibieron, hasta me preguntaron si necesitaba factura o un comprobante. Es un problema que no es de esta competencia, hace dos años vengo ganando y teniendo resultados a nivel nacional de todos los eventos y cuando hay eventos internacionales no me incluyen en el equipo, pero al menos me habían dejado participar en eventos nacionales, ahorita pensé que al recibir dinero de la inscripción estaría inscrito, pero fui al pesaje y me presentan un documento donde me dicen que me van a sancionar por el dopaje de otro atleta, se me hizo raro porque ya me habían recibido el dinero, nunca me notificaron que no podía competir y se me hizo raro que con un abogado, me rodearon todos como si fuera un delincuente", señala.