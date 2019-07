Coelho detalló en una entrevista a la revista del portal UOL que durante una discusión, el futbolista la "empujó con fuerza", lo que hizo que se cayese en el jardín del vecino y le provocó algunas lesiones y que, en su momento, no lo denunció porque "pensaba que podían hablar y resolver" sus problemas. "Me arrepiento amargamente de no haber llamado a la policía", reconoció.