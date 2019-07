"Este son el tipo de proyectos que no esperas que se den en tu carrera y que te inspiran a seguir dedicándole horas al vuelo en parapente. Poder ser protagonista de un fenómeno natural de esta importancia es algo único. No fue fácil porque solo tenía dos minutos para hacer calzar altura y profundidad todo justo frente a los lentes y las cámaras. Y claro, conseguir este tipo de logros te motivan a buscar nuevos desafíos que hasta ahora no pensaba que pudieran realizarse. Esto me deja recargado para enfrentar el inicio de la competencia de este año, la que espero ganar nuevamente. Al final del día no me imagino haciendo otra cosa. Solo quiero volar", contó el deportista que representa a Red Bull.