"No sé qué decir. No pensé que estaría en esta posición. Mi mamá se sacrificó mucho por mí. No estaría aquí sin mi mamá. Ella hizo todo por mí. Solo quiero agradecerle a ella", dijo Williamson, emocionado, a pocos minutos de haber sido elegido por los New Orleans Pelicans, la que será su franquicia por los próximos cuatro años, con un contrato de poco más de 44 millones de dólares.