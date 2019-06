"Nunca pienso demasiado en alcanzar a Federer o no. No estoy preocupado por este tema. No puedo estar frustrado porque el vecino tiene una mejor casa. Yo no veo la vida así. Claro que me motiva igualar a Federer, pero no me obsesiona y jamás me ha obsesionado. No es la razón por la que juego los torneos, porque esa no es la forma que tengo de entender el deporte ni encarar mi carrera deportiva", analizó Nadal, que con su conquista en Roland Garros llegó a 18 títulos en los grandes torneos, quedando a dos (20) de los campeonatos que ganó el tenista de Suiza.