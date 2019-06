"Respeto y admiro a Margaret por lo que hizo como tenista. Es probablemente una de las mayores campeonas y de las que más hizo por el deporte femenino australiano, no sólo en el tenis. Pero me disgustan sus opiniones sobre este asunto (…) No está bien. Hay que apoyar no sólo a Casey sino a todos los demás. Ya basta con estos ataques", consideró.