El carácter de Mateo es similar al que tenía Lionel de pequeño, cuando su madre Celia tuvo que darle algún chancletazo por no hacaer caso. "Yo me levantaba loco porque no quería ir a la escuela, me iba puteándola, diciéndole por qué yo tenía que ir y ella quedarse", rememoró. La lógica amenaza de su mamá por ese entonces era: "Mirá que no vas a fútbol".