Cuando no está en competencia, o incluso durante los torneos, Federer disfruta mucho de las salidas a cenar. "Soy un amante de los restaurantes italianos, japoneses e indios", declaró recientemente. Pero su debilidad está en el postre. "Me gusta mi helado, me gusta mi chocolate", advirtió en 2017. He ahí un gusto que Federer no negocia con los nutricionistas. "Esa es mi dieta. Me gustan mis golosinas. No me siento mal por eso. Puedo hacerlo y jugar tenis al mismo tiempo", subrayó. ¿No privarse de un alimento que lo hace feliz también es una clave de su vigencia?