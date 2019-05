"Escuché rumores de que yo quería jugar los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año y ya después retirarme, pero nunca dije nada de eso", aseguró. "En realidad, no lo sé. Siempre digo: 'Mientras más pienso en el retiro, más estoy retirado'. Porque si planeo todo para mi vida después de mi carrera, siento que ya solo me falta medio camino. Creo que no afectaría mi rendimiento hacerlo, pero tal vez sí afecte el deseo general de que me vaya bien".