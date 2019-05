"Estábamos en Shanghai, camino al hotel, cuando me desperté porque se me estaba quemando la espalda. Como hace de tanto en tanto, Roger había puesto al máximo la calefacción del asiento del coche. Entonces Roger, que esa noche se había visto con Rod Laver, me lanzó una pregunta: '¿Sabés que en una noche de una exhibición gano más dinero que Laver en toda su carrera?'. No, yo no lo sabía. Y Roger siguió preguntándome: '¿Y sabés que Laver ganó más de 200 torneos?'".