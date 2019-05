"Pochettino es difícil que repita esto (llegar a una final de Champions)". Tottenham está por primera vez en su historia, pero no habrían llegado de no ser por la fortuna. Hay que entender a un entrenador como Pochettino con sus grandes triunfos más allá de lo títulos, no sé si quiera salir del club pues aún siente un compromiso como para creer que le hace falta coronar en el club algo más fuerte que un trofeo, que es generar una cultura de victorias y hacerlo un club ganador", puntualizó Palomo.