Sin embargo, Herrera descartó hablar de su futuro tras el duelo. "No sé si sea despedida o no, pero intento dar siempre lo mejor de mí", dijo. "Va a sonar un tanto ridículo, pero soñé que en el último partido de la temporada iba a hacer un gol bonito, no me queda más que dar gracias a dios por esta oportunidad y estos momentos vividos", agregó.