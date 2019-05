SANTIAGO DE CHILE – Marcelo Bielsa se juega esta semana un año entero: es ascender a la Premier League o no cumplir el objetivo del Leeds y seguir en la Segunda División. Es, como tantas veces en el fútbol, una semana a todo o nada. Triunfo o fracaso… ¿Fracaso? Hay alguien que no cree en eso, alguien muy importante para Bielsa que entiende que la felicidad del rosarino no pasa por el ascenso. Y cree, también que la Premier no es el mejor destino para uno de los técnicos más polarizantes que haya dado el fútbol argentino.