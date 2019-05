"No lo sé, se espera que llueva mucho mañana, así que deseo que no se cancele, pero no me preocupa eso", agrega Cynthia, quien entre risas, evita decir si prefiere a los Astros o a los Texans. "¡No, no me preguntes eso! Dividen mi corazón, ambos, 50-50. No puedo elegir a uno".