"Solo digo que estoy orgulloso de ser mexicano. Mi papá es mexicano. Mi mamá es anglosajona, entonces soy mitad… me hace sentir en casa. No escondo quién soy. No puedo hablar español. Sé todo eso, pero solo por no hablar español no significa que no eres mexicano, no significa que deberías retenerte o no estar involucrado en cosas", dijo el pelotero de 22 años a Los Ángeles Times.