Glatten no tiene más de 15 km2 y cuando Jürgen corría como niño, no más de 1500 habitantes. No se jugaba al fútbol, pero su padre, Norbert un jugador frustrado, quería que su hijo de gran estatura y porte físico fuera una estrella. Debió mudarse a Mainz y allí jugó en el 05, no se destacó ni como de delantero ni como defensor y rápidamente lo llevaron a la gerencia del club. Por aquel momento Jürgen Klopp decía: "En mi carrera de futbolista no logré trasladar al campo lo que en ensayaba en mi cabeza. Tenía una habilidades para la de tercera división y un talento de primera, por eso siempre jugué en segunda". De joven era serio y leal, feliz jugando y organizando. Era de los que creían que siempre se puede y cuando no sale, se levanta otra vez, lo intenta de nuevo. Perseverante, de fácil palabra, buen estudiante.