A horas de comenzar su participación en el ATP 250 de Múnich ante el ganador del duelo entre su compatriota Maximilian Marterer y el argentino Juan Ignacio Londero, Sascha analizó que su temporada en polvo de ladrillo estuvo lejos de ser la planificada: "Estoy impotente por lo que me está pasando. Obviamente no he jugado de la forma que yo mismo quisiera en estas últimas semanas. Cuando salto a una pista a entrenar me encuentro muy bien, pero cuando llega el momento de jugar un partido oficial no sé qué es lo que me pasa que las cosas no fluyen como yo quisiera. Estoy seguro que esto es un pequeño bache que conseguiré superar a base de jugar partidos. Si consigo encarrilar varios partidos consecutivos con victoria, creo que volveré a mi nivel".