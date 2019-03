Spalletti había explicado durante la semana que no lo utilizaría porque en las prácticas quedó demostrada su falta de ritmo: "De alguna manera lo encontré como un nuevo futbolista, porque hacía mucho que no entrenaba con nosotros. Entrenó y de alguna manera tenemos que volver a ponerlo a punto dentro de nuestro comportamiento de entrenamiento. Dado lo que sucedió durante este período, incluso ayer, creo que para este partido no podrá ayudar a sus compañeros, así que para el partido de mañana no será convocado".