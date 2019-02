Luego, en el Envigado Fútbol Club, donde jugó entre sus 12 y sus 15 años, donde a James entrenaba con profesionales siendo un niño. "Hay una escena inolvidable. Fue cuando fui a entrenar por primera vez con el equipo grande. No quería o no pude entrar al camerino y me quedé en la puerta mirando a todos esos manes ya consagrados como el 'Chico' Restrepo; esos manes que, ¿sabe?, uno veía ya grandes. Y yo decía: 'No entro'. En esas me pilla un técnico y me grita: '¡Hey!, ¡Quiubo pues!, ¡entrá! ¿Qué estás haciendo ahí?'. Y yo entré así todo tímido. Así fue mi primer día de profesional", relató.