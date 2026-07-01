Economía

Dólar vs plazo fijo: cuál fue la mejor inversión en el primer semestre del año

El comportamiento del tipo de cambio y de las tasas de interés a lo largo de los últimos seis meses dejó rendimientos muy distintos entre las principales alternativas de ahorro. Qué instrumento dio más ganancias en junio

Guardar
Google icon
Billetes de diferentes denominaciones de pesos argentinos y dólares estadounidenses esparcidos sobre una mesa de madera, ilustrando el contraste entre ambas monedas.
Los distintos instrumentos de ahorro ofrecieron resultados dispares a lo largo del primer semestre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre del primer semestre del año dejó en evidencia el comportamiento dispar de los principales instrumentos de ahorro utilizados por los argentinos. Entre enero y junio, el dólar, el plazo fijo tradicional y el plazo fijo en UVA atravesaron escenarios muy distintos, marcados por la evolución de las tasas de interés y por los movimientos del tipo de cambio. El balance de esos seis meses, sumado a lo ocurrido puntualmente en junio, permite establecer qué alternativa resultó más conveniente para quienes buscaron proteger o hacer crecer sus ahorros.

Para poder comparar cada instrumento, se tomó como referencia una inversión de $1.000.000 realizada el primer día hábil de enero. En el caso del dólar, se consideró la variación de mantener esos pesos convertidos a moneda extranjera de forma continua hasta el 30 de junio. El plazo fijo tradicional, en cambio, se fue renovando mes a mes durante todo el semestre, incorporando en cada renovación la tasa vigente al momento de reinvertir. El plazo fijo en UVA se analizó bajo la modalidad vigente al inicio del año, que exigía un plazo mínimo de permanencia de 180 días, por lo que el capital permaneció invertido de forma continua hasta el cierre del semestre. En todos los casos se utilizó como referencia al Banco Nación, tanto para el tipo de cambio como para las tasas de interés ofrecidas a los depositantes.

PUBLICIDAD

Qué pasó con cada instrumento

El análisis de cada instrumento financiero por separado, permite sacar conclusiones contundentes. Comenzando por el dólar, se debe mencionar que la cotización arrancó el año en $1.495 el 2 de enero y cerró el semestre en $1.500 el 30 de junio.

Actualmente, un dólar equivale a S/ 3,72.
El dólar cerró junio en $1.500, tras una suba de 3,8% respecto al mes anterior. (difusión)

De esta manera, la suba de apenas $5 representó una variación de sólo 0,33 por ciento en seis meses. El recorrido, sin embargo, no fue lineal: la divisa llegó a ubicarse en $1.445 el 1 de junio, antes de recuperar terreno en las últimas semanas del semestre.

PUBLICIDAD

El plazo fijo tradicional del Banco Nación mostró tasas decrecientes a lo largo del semestre. La Tasa Nominal Anual (TNA) pasó de 23,5% en enero a 26% en febrero, para luego bajar de manera sostenida hasta 22% en abril, 18,5% en mayo y 19% en junio. Pese a esa retracción, un inversor que renovó su plazo fijo mes a mes con un capital inicial de $1.000.000 terminó el semestre con $1.115.299, lo que implica una ganancia de $115.299, equivalente a 11,5 por ciento.

Ese mismo capital fue creciendo mes a mes: cerró enero en $1.019.315, febrero en $1.041.098, marzo en $1.062.490, abril en $1.081.702 y mayo en $1.098.150, hasta alcanzar los $1.115.299 al cierre de junio.

El plazo fijo en UVA fue el instrumento que mayor rendimiento dejó en el semestre. El valor de la UVA pasó de 1.709,15 puntos el 2 de enero a 2.016,85 puntos el 30 de junio. Un depósito de $1.000.000 constituido el primer día hábil de enero, sumado al adicional de tasa que ofrece el Banco Nación, cerró el semestre en $1.184.963 (considerando el 1% adicional anual que ofrecen algunos bancos), es decir con una ganancia de $184.963, equivalente a 18,5 por ciento. A diferencia del plazo fijo tradicional, este tipo de depósito exige al momento de su constitución una permanencia mínima (hoy algunos bancos exigen desde 90 días), por lo que no admite renovaciones mensuales como sí ocurre con el instrumento convencional.

Ahora bien, para determinar si estas ganancias resultaron reales, es necesario compararlas con la inflación acumulada en el período. Distintas consultoras privadas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría avanzado en torno al 16,7% durante el primer semestre. De confirmarse ese número o uno similar, el plazo fijo UVA habría sido el único instrumento en dejar una ganancia real, aunque mínima. En el caso del dólar y el plazo fijo tradicional, en cambio, es un hecho que quedaron por debajo de la inflación acumulada, con pérdidas de poder adquisitivo para quienes eligieron esas alternativas.

Qué pasó en junio

El último mes del semestre mostró un comportamiento distinto al de gran parte del período. El dólar minorista aumentó de $1.445 a $1.500, una suba de $55 que representó una variación de 3,8%, la más alta del semestre para la divisa en apenas treinta días. De hecho, en junio el dólar superó a la inflación por primera vez desde octubre del 2025.

El plazo fijo tradicional, con la TNA de 19% vigente desde el 1 de junio, dejó una ganancia de 1,6% en el mes para un capital de $1.000.000.

En el caso del plazo fijo UVA, el valor de la unidad pasó de 1.969,47 a 2.016,85 puntos entre el 1 y el 30 de junio. De esta forma, un depósito de $1.000.000 constituido al inicio del mes, con el adicional de tasa incluido, habría cerrado en $1.024.879, una ganancia de $24.879, equivalente a 2,5 por ciento. Ese cálculo, sin embargo, es teórico: en la práctica, un inversor que constituyó un plazo fijo UVA el primer día hábil de junio no puede obtener el retorno a los 30 días, ya que el plazo mínimo de permanencia vigente es de 90 días, y en algunos bancos continúa siendo de 180. Existe la posibilidad de precancelar la inversión a los 30 días, pero en ese caso se pierden las condiciones originales y no se accede al ajuste por inflación.

En base a estos números, se puede concluir cuál fue la mejor inversión del mes. Algunas consultoras privadas proyectan una inflación de 1,8% para junio. De confirmarse ese dato, el dólar le habrían ganado al IPC del mes. No sería el caso del plazo fijo tradicional, que habría quedado 0,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Temas Relacionados

DólarPlazo fijoUVAInversionesInflaciónTipo de cambioTasasÚltimas noticiasPlazo fijo UVA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumentos de luz y gas: publicaron los nuevos cuadros tarifarios y prorrogaron las bonificaciones por subsidios

Las normativas se publicaron en Boletín Oficial y detallan los valores que regirán por segmentos para EDENOR, EDESUR, Metrogas y Naturgy BAN. Se aplicarán descuentos para usuarios que se encuentran dentro del SEF

Aumentos de luz y gas: publicaron los nuevos cuadros tarifarios y prorrogaron las bonificaciones por subsidios

Cómo sigue la economía: se espera el repunte de los sectores “perdedores” para llegar a un crecimiento de 3% en 2026

Después de la caída de abril que divulgó el Indec se espera que mayo arroje una mejora de una magnitud similar. Se proyecta una inflación inferior al 2% para junio, ayudando al repunte

Cómo sigue la economía: se espera el repunte de los sectores “perdedores” para llegar a un crecimiento de 3% en 2026

Por qué la baja del riesgo país no alcanza para que Argentina vuelva a los mercados: la explicación del Gobierno

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, destacó que la tasa de los bonos de Estados Unidos encarece la salida al mercado internacional. Las críticas a quienes pedían devaluar para que el Banco Central comprara reservas

Por qué la baja del riesgo país no alcanza para que Argentina vuelva a los mercados: la explicación del Gobierno

Autos 0 km: en qué zonas se venden más y dónde las transacciones están frenadas y son más bajas que a comienzos de la década

Las cifras permiten medir el peso de la provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba, los tres distritos que dominan el mercado automotor. Neuquén y Jujuy sintieron la llegada del petróleo y el litio. Otras bajaron su cuota

Autos 0 km: en qué zonas se venden más y dónde las transacciones están frenadas y son más bajas que a comienzos de la década

Por el boom de Vaca Muerta, la producción petrolera superó los 900.000 barriles diarios y marcó un nuevo récord en mayo

La formación neuquina explica cada vez una proporción mayor del total nacional, en un contexto de debate por la rentabilidad de los proyectos no convencionales

Por el boom de Vaca Muerta, la producción petrolera superó los 900.000 barriles diarios y marcó un nuevo récord en mayo

DEPORTES

“Pollo, para los veganos”: la intimidad del asado de la selección argentina antes del partido con Cabo Verde

“Pollo, para los veganos”: la intimidad del asado de la selección argentina antes del partido con Cabo Verde

Inglaterra-República Democrática del Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 1 de julio, resultados, clasificados y el minuto a minuto de la jornada

Del “lo siento en el alma” que lo dejó sin Mundial a su resurgimiento: la historia de superación de uno de los más queridos por Scaloni

Miguel Brindisi, el Mundial 74 y la muerte de Perón: “Cuando vimos la bandera a media asta, nos quisimos volver”

TELESHOW

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

La madre de Juanicar entró en Gran Hermano y se vivió un conmovedor momento: “Mi hijo me amó sin reproches toda mi vida”

La foto de Gimena Accardi y Seven Kayne disfrutando de su amor bajo el sol

Coscu se emocionó frente a Marcelo Tinelli: “Nos marcaste el camino a todos”

Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania volvió a bombardear la refinería rusa de Ufa, situada a más de 1.300 kilómetros de la frontera

Ucrania volvió a bombardear la refinería rusa de Ufa, situada a más de 1.300 kilómetros de la frontera

Los detalles del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que entra en vigor este miércoles

Los muertos por el brote de ébola en África Central aumentan a 400 y los casos confirmados superan los 1.300

Suecia y Ucrania firmaron un acuerdo para la adquisición de 16 cazas supersónicos Gripen E: todos los detalles del avión de combate

Tras el impacto de la guerra en Medio Oriente, Brasil comenzó con el retiro de los subsidios a los combustibles