México

Exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas enfrenta audiencia por presunto desvío de 139 millones de pesos de seguridad

Los recursos terminaron invertidos en el desaparecido Banco Accendo

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Dos pares de manos, una con traje gris y otra con suéter marrón, intercambian un fajo de billetes mexicanos bajo un formulario en un escritorio de oficina con sellos.
María De Lourdes N señalada por presunto desvío de recursos en Tamaulipas tuvo su primera audiencia intermedia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas, María de Lourdes N, compareció este martes a la audiencia intermedia previa al juicio oral por el presunto desvío de más de 139 millones de pesos que estaban destinados a infraestructura y equipamiento de la red estatal de videovigilancia durante el ejercicio fiscal 2021.

La diligencia judicial se desarrolló en una sala de juicios orales del sistema penal acusatorio, donde las partes involucradas comenzaron el desahogo de pruebas dentro de la causa penal integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

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La exfuncionaria fue vinculada a proceso desde el pasado 10 de octubre de 2025 por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones, en un caso considerado de alto impacto por el presunto daño patrimonial ocasionado a las finanzas públicas del estado.

Fiscalía Anticorrupción señala presunto desvío de recursos para seguridad pública

María De Lourdes N desvío de recursos Tamaulipas audiencia intermedia
María De Lourdes N desvío de recursos Tamaulipas audiencia intermedia (especial)

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, cuando María de Lourdes N encabezaba la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas habría autorizado un destino distinto para 139 millones 239 mil pesos con 47 centavos.

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Los recursos formaban parte de un fideicomiso creado específicamente para fortalecer la infraestructura tecnológica y el equipamiento de seguridad pública, particularmente el sistema estatal de videovigilancia.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el dinero fue retirado del fideicomiso y posteriormente transferido al Banco Accendo bajo el esquema de inversión financiera.

Sin embargo, la institución bancaria fue declarada en quiebra apenas dos meses después de la operación financiera, situación que derivó en el presunto compromiso y pérdida de los recursos públicos destinados al proyecto de seguridad.

Las autoridades ministeriales consideran que esta operación financiera habría generado un quebranto millonario para el estado de Tamaulipas, afectando directamente un programa relacionado con la vigilancia y combate a la delincuencia.

Proyecto de videovigilancia quedó comprometido tras quiebra bancaria

cámaras - videovigilancia - accidentes - tecnología - 5 de marzo
Los recursos "desaparecidos" serían usados en videovigilancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación establece que el recurso tenía como objetivo mejorar la capacidad operativa y tecnológica de la red estatal de videovigilancia, considerada una herramienta estratégica para tareas de seguridad pública.

Dentro del proyecto también participaba la empresa Tres Diez, mencionada en las indagatorias que forman parte de la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el nivel de participación de la compañía dentro de las operaciones financieras observadas, aunque su nombre aparece relacionado con el proyecto original para el que estaban etiquetados los recursos.

El caso ha generado atención debido a que el dinero público presuntamente desviado estaba destinado a reforzar áreas prioritarias en materia de seguridad en Tamaulipas.

Exfuncionaria mantiene medidas cautelares mientras avanza el proceso

Como parte de las medidas cautelares impuestas tras su vinculación a proceso, María de Lourdes Arteaga Reyna tiene prohibido salir de Reynosa y del país mientras continúe el procedimiento judicial.

Además, la exsecretaria de Finanzas debe acudir a firmar cada ocho días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares como mecanismo de control judicial.

También exhibió una garantía económica de 300 mil pesos para enfrentar el proceso en libertad.

Será en las próximas etapas del proceso cuando el juez determine si existen elementos suficientes para que la exfuncionaria enfrente juicio por los delitos imputados por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.

El caso se suma a diversas investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos en administraciones estatales y mantiene bajo observación el destino de fondos asignados a proyectos de seguridad pública en la entidad.

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